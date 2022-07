Calcio RSM, lunedì 1 agosto il Cosmos comincia gli allenamenti

Sport

Repubblica San Marino

| 15:23 - 30 Luglio 2022

Con una cena di squadra nell’affascinante cornice del Chiosco Summer Season di Serravalle (San Marino), giovedì sera è stato dato ufficialmente il via alla stagione 2022/2023 della Società Sportiva Cosmos.



Giocatori, membri dello staff tecnico e dirigenti hanno sì trascorso una serata piacevole e rilassante, ma si sono anche mostrati già determinati al massimo nel voler diventare prepotentemente protagonisti nella prossima stagione calcistica, sia nel Campionato Sammarinese che nella Coppa Titano. Presenti all’evento conviviale anche il capitano di Castello di Serravalle, Roberto Ercolani, una delegazione della Fondazione “Ritrovo dei lavoratori” di Serravalle, composta dal presidente Monica Michelotti e dal membro di direttivo Domenico Mino, e Dante Maiani, primo calciatore professionista della storia di San Marino e uno dei fondatori del club calcistico sammarinese.



"Alla Cosmos c'è molta voglia di iniziare questa nuova stagione: grande entusiasmo e grande disponibilità da parte di tutti, nessuno escluso. Penso che la campagna acquisti condotta dal nostro ds Giovanni Alcerati sia stata fatta nel migliore dei modi e che possa consentire alla Cosmos di tornare dove merita di stare, cioè ai vertici del calcio sammarinese. Io e il resto della dirigenza abbiamo già programmato con mister Berardi tutto ciò che serve affinché la squadra possa avere il migliore approccio possibile all'edizione 2022/2023 del Campionato Sammarinese e della Coppa Titano", ha dichiarato il presidente della Società Sportiva Cosmos, Valdes Pasolini.



"C’è tanta voglia, oltre a tanta curiosità, di iniziare questa nuova avventura con una squadra completamente nuova ma molto stimolante. Grandissima campagna acquisti quella effettuata finora dalla Cosmos: abbiamo preso giocatori di valore assoluto, poi in squadra c'è un bel mix tra giovani e meno giovani. Sicuramente si tratta di una rosa per puntare a qualcosa di importante", ha affermato il nuovo allenatore della Società Sportiva Cosmos, Nicola Berardi.



La Cosmos inizierà a lavorare sodo in vista della nuova stagione da lunedì 1 agosto con la preparazione estiva al campo sportivo “Ezio Conti” di Dogana (Serravalle – San Marino). Già fissati anche i primi test amichevoli, sempre ad agosto: il 17 contro il Pietracuta (squadra italiana neopromossa in Eccellenza), il 23 contro la Del Duca Grama (squadra italiana militante in Eccellenza) e il 26 contro la Folgore (club sammarinese).



La rosa



Portieri Aldo Junior Simoncini (1986, sammarinese, ex Tre Fiori), Lorenzo Batori (1993, italiano, confermato);



Difensori Roberto Di Maio (1982, italiano, ex La Fiorita), Mirko Palazzi (1987, sammarinese, ex Cattolica), Alessandro Cucchi (2000, italiano, ex Diegaro), Alessandro D’Addario (1997, sammarinese, ex Tre Fiori), Manuel Maggioli (2000, italiano, ex Gabicce Gradara), Martin Comanducci (2000, italiano, confermato);



Centrocampisti Simone Loiodice (1989, italiano, ex La Fiorita), Simone Errico (1992, italiano, ex La Fiorita), Giacomo Valentini (2001, sammarinese, confermato), Riccardo Zulli (2000, italiano, ex La Fiorita), Lorenzo Pastorelli (2001, italiano, ex Victor San Marino), Gianmarco Savelli (2001, italiano, ex Classe), Francesco Perrotta (1981, italiano, ex Monte Grimano Terme);



Attaccanti Matteo Prandelli (1988, italiano, ex Gabicce Gradara), Emilio Benito Docente (1983, italiano, ex Folgore), Tommaso Guidi (1998, italiano, ex La Fiorita), Filippo Righini (1992, italiano, ex Monte Cerignone Valconca), Paolo Basile (1992, italiano, ex Riccione).



Staff tecnico Nicola Berardi – allenatore, Francesco De Rosa – vice allenatore, Francesco Galli – preparatore atletico, Emiliano Angeli – fisioterapista.



Organigramma societario Valdes Pasolini – presidente, Christian Paolini – vice presidente, Paolo Montagna – dirigente, Maximiliano Gobbi – dirigente, Matteo Albani – dirigente, Giovanni Alcerati – direttore sportivo, Pablo Giacopetti – team manager.