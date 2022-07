Volley A2 femminile, OMAG-MT inserita nel girone B

Sport

San Giovanni in Marignano

| 15:16 - 30 Luglio 2022





Sono stati resi noti i gironi Est e Ovest del campionato di volley femminile serie A2 per la stagione 2022-23. I calendari saranno pubblicati successivamente.



Il Girone A, di 12 squadre, è formato da: Trentino Volley, Volley Millenium Brescia, LPM Pallavolo Mondovì, Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Club Sportivo Alba, Idea Volley Sassuolo,Volley Hermaea Olbia, Montale Pallavolo,Pallavolo Picco Lecco,Us Esperia Volley 1961, Asd Cremona Volley Offanengo 2011 e Club Italia.



Il Girone B, di 11 squadre, è composto da: Volleygroup Roma, Volley Talmassons, Polisportiva A. Consolini, Unione Volley Montecchio Maggiore, Assitec Volleyball Sant’Elia, Polisportiva Libertas Martignacco, Volley Soverato, Marsala Volley, Vicenza Volley, Akademia Sant'Anna Messina e Pallavolo Perugia.



Le 23 squadre ai nastri di partenza, divise in due raggruppamenti, affronteranno una prima fase da 22 giornate che si concluderà nel primo week end di marzo; quindi, in base alla posizione di classifica conquistata, accederanno alla Pool Promozione (le prime sei di ogni girone) o alla Pool Salvezza ( le rimanenti).



Ogni formazione si porterà in dote il punteggio accumulato nella prima fase.



La prima classificata della Pool promozione salirà in serie A1. Mentre le classificate dalla 2° alla 7° posizione accederanno ai play off con la 2° e la 3° direttamente in semifinale. Play off che si disputeranno al meglio delle 3 gare. La vincitrice dei play off sarà la seconda squadra che salirà in serie A1.



Il Campionato di Serie A2 inizierà domenica 23 Ottobre.