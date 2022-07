Covid Rimini: 328 nuovi contagi, un nuovo ricovero

Attualità

Rimini

14:43 - 30 Luglio 2022

Bollettino Covid 30 luglio 2022.



In Provincia di Rimini si registrano 328 nuovi contagi da Sars- Cov-2 (una settimana fa erano 571), mentre sale a 5 il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1, sette giorni fa erano 8).



In sei giorni si sono registrati 2334 casi: una settimana fa, nello stesso arco temporale, erano stati 3522, due settimane prima 4436.



Nessun decesso, mentre in regione sono dieci (età media 85 anni), più un'altra persona 88enne residente fuori regione, presa in carico dall'Ausl Romagna (Cesena).



In regione i nuovi casi sono 4130, i ricoveri in terapia intensiva calano a 43 (-6), tra due nuovi ingressi nel reparto e sei dimissioni. I pazienti positivi al Sars-CoV-2, negli ospedali di tutto il territorio regionale, complessivamente sono in calo a 1695 (-9).