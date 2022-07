Misano, litiga con la vicina e le tira un martello sulla schiena: lei finisce in ospedale

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:20 - 30 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Una donna di circa 60 anni è stata ricoverata in ospedale, nella tarda serata di ieri (venerdì 29 luglio), dopo essere stata colpita alla schiena da un martello lanciato dal vicino, un 37enne. I fatti sono avvenuti in un condominio a Misano, in zona stadio Santamonica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118: l'aggredita è stata trasportata all'ospedale Ceccarini, mentre il giovane, denunciato per lesioni aggravate, è ora ricoverato in psichiatria all'ospedale di Imola.



L'indagato è seguito da 4 anni dall'avvocato Christian Brighi, in qualità di amministratore di sostegno. Il litigio è scoppiato per futili motivi, ma il giovane non sarebbe in grado di bloccare la propria rabbia: "Sei-sette anni fa ha avuto un incidente in moto al rientro dal lavoro - spiega l'avvocato Christian Brighi - rischiando la vita. É stato in coma tre mesi e ha riportato un gravissimo trauma cranico. É stato interessato un lobo cerebrale, quello che riguarda il controllo della rabbia".



L'avvocato evidenzia: "Il mio assistito non ha mai alzato le mani. Due mesi fa, davanti a un bar di Misano, ha alzato la voce per un parcheggio in uno stallo riservato ai disabili e in quell'occasione ha rischiato lui di prendere le botte".