Calcio Eccellenza, Cattolica: lunedì 1 agosto inizia la preparazione

Sport

Cattolica

| 13:55 - 30 Luglio 2022

Il portiere Lorenzo Stella con il presidente Colucci Francesco.





Lunedì 1 agosto inizia la preparazione del Cattolica Calcio gli ordini di mister Massimo Zanini. Sabato 13 Agosto allenamento congiunto con il Domagnano a Cattolica alle 20,30.

La rosa è in via di definizione. Per il momento sono stati acquistati: i portieri Gennaro Del Prete (2000) e Lorenzo Stella (2002) proveniente dal Forlì; i centrocampisti Fabio Cuomo (1997), Andrea Renzi (1992), il trequartista Giovanni Gambino (2004) scuola Lazio. Da 3 agosto si aggregherà il centrocampista Samuel Togni (2002) del Forlì.