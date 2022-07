A Rimini ho ritrovato la qualità della vita: il video del ballerino Kledi diventa virale

Attualità

| 13:17 - 30 Luglio 2022

Kledi Kadiu.



Numeri eccezionali per il video di Kledi Kadiu, il danzatore di origini albanesi che già da qualche anno ha scelto di vivere a Rimini.



La breve intervista che ha rilasciato a VisitRimini con le ragioni della sua scelta in poche settimane ha fatto registrare numeri record sulla pagina Facebook della DMC: più di 650mila persone raggiunte, quasi 50mila interazioni, 420 commenti e 349 condivisioni, il tutto come copertura organica, senza quindi alcuna attività di sponsorizzazione dei contenuti.



Nel video, che ha per sfondo la baia di San Giuliano a Mare, l’artista racconta di aver scelto di vivere a Rimini e in particolare a San Giuliano grazie alla moglie, che è per metà riminese: è venuto qui per la prima volta nel 2016, in vacanza dopo la nascita della prima figlia, e se ne è subito innamorato, tanto da decidere di lasciare la Capitale e trasferirsi. “Qui ho ritrovato la qualità della vita che avevo perso abitando per tanti anni a Roma – afferma Kadiu - ho tutto intorno a casa e a portata di mano e soprattutto ho la tranquillità e la qualità della vita essenziali per me che sono spesso fuori e all’estero per lavoro”.



Tra le centinaia di commenti al post c’è Melissa dalla Svezia che manifesta il suo grande amore per Rimini, così come Cinzia che abita vicino alle Cinque Terre ma sceglie Rimini per il divertimento, la cucina e l’accoglienza, tanti altri follower stranieri che hanno scelto la città come casa e tanti che la considerano una seconda casa. Valentina da Torino afferma che presto farà come Kledi, un commento ribadito da molti che ammirano la scelta e sognano di fare lo stesso.

Da parte di tutti emerge moltissimo affetto e un legame forte con Rimini e con quell’atmosfera unica che, dicono, si respira solo qui.



Fermo restando la notorietà di un personaggio molto amato, l’imponente copertura del post è la conferma che la pagina Facebook di VisitRimini è molto performante e cattura l’attenzione e l’engagement di sempre più persone che apprezzano, commentano e condividono i contenuti.



Inoltre la video intervista di Kledi si configura come una modalità diversa di storytelling, il racconto della destinazione che, come nella serie di video del 2021 I luoghi del cuore, ha per protagonista chi la città la vive tutto l’anno.



Il danzatore è anche interprete di un cameo in uno dei video prodotti per la promozione di Rimini – lo si vede sul palco del Teatro Galli – e dal 1° al 4 agosto sarà anche uno dei quattro insegnanti - insieme a Simona Noja-Nebyla, Francesco Annarumma, Cecilia Sarti - che terranno lezione a Stage Rimini a passi di danza, il workshop dedicato a oltre cento giovani allievi riminesi e non che per quattro giorni vedrà alternarsi a teatro sessioni di danza classica, moderna e contemporanea.