Ladri in fuga prendono a pugni negoziante e gli lanciano contro bastoni di legno

Rubano in un minimarket e inseguiti dal proprietario lo aggrediscono: due giovani di nazionalità albanese sono stati arrestati nella notte tra venerdì e sabato (29-30 luglio) dalla Polizia, il terzo, l'unico minorenne del gruppo, è stato destinatario di una denuncia. I fatti avvenuti in viale Regina Margherita a Rimini: secondo quanto ricostruito dalla pattuglia intervenuta, i tre hanno rubato merce dagli scaffali del minimarket, fuggendo senza pagare. Il titolare dell'attività li ha inseguiti e raggiunti, prima di essere messo al tappeto da un pugno. Una volta allontanatisi, i tre sono tornati al negozio lanciando bastoni di legno contro il malcapitato esercente e contro il suo dipendente, per poi fuggire una seconda volta. A quel punto dal minimarket è partita la telefonata alla Polizia, che ha rintracciato i responsabili, ora indagati per rapina impropria e aggravata in concorso.