Scompare da Rimini, ritrovato dopo dieci giorni ad Ancona

Cronaca

Rimini

| 12:27 - 30 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Un 61enne di Rimini, scomparso da 10 giorni, è stato ritrovato ad Ancona nel pomeriggio di ieri (venerdì 29 luglio), grazie a un passante. Quest'ultimo, come riporta la stampa locale marchigiana, ha riconosciuto l'uomo in via Podgora. dopo averne visto la foto su un manifesto affisso alla stazione ferroviaria di Ancona. Il 61enne era seduto sul ciglio della strada, con sé aveva due sacchi dell'immondizia in cui custodiva vestiti ed effetti personali. La Polizia, intervenuta sul posto, ha immediatamente allertato il fratello, che aveva denunciato la scomparsa del parente dieci giorni fa. Il 61enne è stato portato in ospedale per accertamenti, prima di ripartire per Rimini con il fratello.