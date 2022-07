Bagnino Pagliarini beve l'acqua del mare e risponde alle polemiche

Attualità

Rimini

| 12:13 - 30 Luglio 2022

Gabriele Pagliarani.



Il bagnino d'Italia Gabriele Pagliarani ha raccolto con un bicchiere l'acqua del mare e l'ha bevuta. Un modo di rispondere alle polemiche sorte nelle ultime ore dopo la revoca dei divieti di balneazione sulla costa riminese. Come noto, le analisi di Arpae avevano rilevato martedì scorso (26 luglio) un tasso batteriologico superiore ai limiti di legge, ma 48 ore dopo le controanalisi hanno riscontrato una situazione di normalità. Tutto finito? Assolutamente no. Sui media nazionali ci si domanda come possa essere tornato tutto alla normalità in due giorni, avanzando dubbi sulle controanalisi. Dura in particolar modo la presa di posizione dell'influencer e scrittrice Selvaggia Lucarelli. "Gabriele il bagnino d'Italia la invita ufficialmente: la ospiterò nel mio stabilimento e la porterò a fare il bagno con il moscone. Senza pensar male: per farle capire che qualità ha l'acqua di Rimini. Eccellente!", spiega il socio titolare del bagno 26 di Rimini. Pagliarani amplia il concetto: "Abbiamo una qualità dell'acqua eccellente, monitorata con controlli costanti, che sia chiaro, è importante che siano fatti". Il bagnino d'Italia aggiunge: "Sono 35 anni che faccio questo mestiere, ho cresciuto i miei figli nel mare. Abbiamo fatto il bagno in milioni e nessuno è mai andato in ospedale. Senza contare che la situazione è ulteriormente migliorata con i lavori fatti dal comune di Rimini negli ultimi anni. A parte che non piove da 4-5 mesi e non sono state aperte le paratie".



Vista l'eco mediatica suscitata sui media nazionali dai divieti di balneazione, Pagliarani ha voluto con questo gesto riaffermare la piena sicurezza delle acque riminesi: "Ho bevuto e non sono ancora morto!", scherza. "É stato un danno devastante per la nostra riviera, ma voglio essere ironico, come è nella mia natura. Ogni anno in questo periodo viene fuori una notizia negativa, ma nonostante tutto la nostra riviera va sempre a gonfie vele".