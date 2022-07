Balli ‘proibiti’: chiuso un locale della movida riccionese

Cronaca

Riccione

| 12:02 - 30 Luglio 2022

Il locale si trova al Marano.



Dieci giorni di chiusura, in orario serale e notturno, per un noto locale della spiaggia di Riccione: il provvedimento, disposto dal Questore di Rimini in base all'art. 100 del Tulps, è stato notificato dalla squadra amministrativa della Polizia. Le motivazioni sono "le richieste d’intervento per disordini, tutti avvenuti nelle vicinanza dell’esercizio e riconducibili all’alta frequentazione di tale locale, che spesso, pur in assenza di permessi si trasformava in una vera e propria discoteca, pubblicizzando gli eventi sui propri canali social".



Il locale però potrà rimanere aperto fino alle 19, garantendo il servizio bar e ristorante ai clienti dello stabilimento balneare.