Misano: nuovo lungomare sud e Portoverde, al via la gara d’appalto. Avvio lavori entro ottobre

Attualità

Misano Adriatico

| 10:08 - 30 Luglio 2022

Lungomare Misano sud.



Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta di Misano Adriatico, giunge ad un punto di svolta importante il progetto per la realizzazione del nuovo lungomare della zona sud di Misano, da via D’Azeglio a Portoverde. È stata pubblicata la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori, il cui avvio è previsto per il mese di ottobre.

Il progetto, lo ricordiamo, prevede una riqualificazione del lungomare con la realizzazione di una camminata adeguata ad una delle zone di maggior pregio di Misano e una revisione dell’affaccio sulla darsena di Portoverde che preservi il verde presente. Portoverde verrà inoltre collegata in modo strutturale al resto del territorio, per realizzare una perfetta integrazione tra il lungomare ed entroterra.

“È uno dei progetti più importanti di questa legislatura – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni -, piuttosto laborioso, che abbiamo portato a termine con grande soddisfazione perché ci consentirà di collegare in modo definitivo Portoverde, frazione di particolare bellezza e importanza turistica, al resto di Misano, riqualificando tutta l’area sud del lungomare. In questo modo favoriremo un lungomare pedonale e ciclabile che collega il confine con Riccione al confine con Cattolica”.





Sono previsti 4 ambiti di intervento: Lungomare Via D’Azeglio e Piazza Colombo, la sistemazione dei giardini di Piazza Colombo, la rotatoria all’incrocio tra Via Litoranea Sud e Via del Giglio e la rinaturalizzazione dell’area a verde pubblico attrezzato in via del Giglio. Un’area totale di 25.000 metri quadri, di cui 4.000 oggi attraversati da strade che, dopo la realizzazione del progetto, saranno dedicati alla mobilità lenta e ad una forte presenza di verde. Il progetto, infatti, prevede l’inserimento di 4.200 arbusti, 150 alberi, 7.000 mq prato e l’impiego di 400 irrigatori e 8 km di ala gocciolante.





L’importo complessivo dei lavori ammonta a 2.650.000 euro, finanziati attraverso un contributo regionale di 1.750.000 e con risorse comunali per la parte restante.