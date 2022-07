Perché Bitcoin influenza altre criptovalute

Attualità

07:40 - 30 Luglio 2022

Bitcoin ha ispirato un intero settore globale delle valute virtuali, ora valutato oltre $3 trilioni. Sebbene diversi altcoin siano entrati in gioco dall'inizio di Bitcoin, quest' ultimo rimane la criptovaluta più importante. Ha rivoluzionato la finanza globale, fornendo un modo alternativo per le istituzioni, i commercianti, gli investitori e gli individui di effettuare transazioni.



Sebbene gli impatti di Bitcoin si estendano oltre il panorama finanziario, la sua influenza più significativa si trova nel mondo delle criptovalute. Molti investitori considerano Bitcoin un investimento rifugio e il gateway per il mercato delle criptovalute, come il dollaro USA nei mercati azionari globali. Quindi, perché Bitcoin ha così tanta influenza su altre criptovalute?



Il vantaggio della prima mossa



Molti innovatori e ricercatori avevano presentato idee sulle criptovalute prima di Bitcoin. Tuttavia, nessuno poteva trasformare quelle idee in realtà fino a quando l'entità anonima, Satoshi Nakamoto, non ha svelato Bitcoin nel 2009. Il successo di Bitcoin ha ispirato il settore delle criptovalute, convincendo il mondo che le valute virtuali possono funzionare come mezzo di pagamento e strumenti di investimento.



Lo stato di pioniere di Bitcoin lo ha reso l'esempio perfetto che altri innovatori e investitori guardano e si sforzano di battere. All'inizio non si trovava di fronte praticamente a nessuna barriera all'ingresso e alla concorrenza, guadagnando un'immensa popolarità in un breve periodo. Ciò ha anche permesso a Bitcoin di rafforzare la sua posizione nel mercato globale mentre altre criptovalute lottavano per il riconoscimento.

In qualità di pioniere del settore, Bitcoin ha la capacità unica di far oscillare i mercati delle criptovalute in direzioni diverse. Ecco perché i mercati di solito tendono a ridursi ogni volta che Bitcoin diminuisce e rimbalzano quando i suoi prezzi aumentano.



La più grande capitalizzazione di mercato



Bitcoin ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di tutti i tempi nel 2021, crescendo di oltre 1.000 miliardi di dollari in un anno. Ha anche registrato cali significativi, raggiungendo quasi 600 miliardi di dollari due mesi dopo. Tuttavia, gli esperti dicono che la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è cresciuta a un ritmo incredibile tra il 2013 e il 2017.



Oggi, Bitcoin vanta ancora la capitalizzazione di mercato più significativa di circa $820,83 miliardi. Ethereum e Tether seguono da vicino con massimali di mercato di 347,23 miliardi di dollari e 79,60 miliardi di dollari. Ciò dà a Bitcoin un dominio immenso su altre criptovalute. Significa anche maggiore liquidità, rendendo Bitcoin più affidabile e sicuro rispetto ad altre criptovalute e risorse tradizionali.



L'indice dei prezzi Bitcoin è aumentato in modo significativo rispetto ad altre criptovalute nell'ultimo decennio. Bitcoin comanda anche il numero più significativo di utenti crittografici in tutto il mondo. Queste statistiche cementano la reputazione di Bitcoin, consentendogli di mantenere una sostanziale posizione dominante sul mercato nel tempo.



La Lead Technology



La tecnologia blockchain sottostante di Bitcoin è il Santo Graal che gli consente di funzionare come valuta digitale decentralizzata. Facilita anche la sicurezza della rete di Bitcoin, convalidando le transazioni su un libro mastro pubblico digitale. Molte altre criptovalute si basano anche sulla stessa tecnologia e sul protocollo di Bitcoin per eseguire le loro operazioni. Molte valute virtuali sono imitatori di Bitcoin, presentati solo in versioni diverse. Anche se promettono una maggiore efficienza rispetto a Bitcoin, sono solo cloni che seguono l'esempio di quest' ultimo. La tecnologia rivoluzionaria di Bitcoin gli dà un vantaggio unico, con una migliore sicurezza transazionale che altre criptovalute non possono abbinare facilmente.



Sentimento più favorevole degli investitori



Il mercato delle criptovalute ora comprende migliaia di valute virtuali in competizione per attirare il maggior numero di investitori. Tuttavia, Bitcoin rimane la criptovaluta più discussa e ricercata in tutto il mondo. Molti investitori considerano Bitcoin la valuta di riserva del mondo delle criptovalute, con la capacità di sopportare efficacemente i rischi inflazionistici. Si tratta di una risorsa essenziale che gli investitori utilizzano per testare i mercati e prevedere i movimenti dei prezzi di altre criptovalute.

Nel complesso, la crescente dominanza di Bitcoin sulle altre valute virtuali è principalmente dovuta al suo vantaggio di primo movimento, alla tecnologia di piombo e all'immensa capitalizzazione di mercato. Tuttavia, Bitcoin gode anche di un sentimento degli investitori più favorevole, guidando la sua popolarità globale.