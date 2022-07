Baseball, San Marino piega il Nettuno 6-0 in gara1

Sport

Repubblica San Marino

| 01:42 - 30 Luglio 2022

Quevedo.



Comincia nel migliore dei modi il trittico di partite col Nettuno. Il San Marino Baseball si aggiudica gara1 col punteggio di 6-0, mettendo a segno i punti al 3° e al 5° inning e dominando sul monte con Quevedo e Kourtis. I due hanno concesso appena tre arrivi in base in tutta la partita (base ball di Colasante al 3°, doppio di Sellaroli in apertura di 4° e singolo di Noguera al 7°), eliminando al piatto 13 avversari. Nel box da segnalare le due valide di Angulo e Leonora, ma anche le tre basi ball guadagnate da Ustariz.



LA CRONACA. Due inning di sostanziale studio, poi al 3° San Marino colpisce col secondo giro del line-up. Batista tocca un singolo, avanza e va a punto sulla valida a sinistra di Angulo per l’1-0. A tabellone ci sono già due out, ma l’inning prosegue con la base a Ustariz, il doppio di Leonora che cade nella terra di nessuno tra gli esterni per il 2-0 e il triplo di Pieternella che porta a casa i due punti del 4-0. La gara, visto il rendimento eccellente del monte, sembra indirizzata, ma i Campioni d’Italia accelerano comunque al 5° e mettono in cassaforte il risultato. L’inning comincia con la base a Ustariz e il singolo di Leonora, poi ecco la valida di Ferrini del 5-0 e il lancio pazzo che fa entrare il 6-0 durante il turno di Epifano.

Il punteggio rimane tale fino alla fine della partita, gara1 è di San Marino.



Il tabellino



SAN MARINO – NETTUNO 6-0

NETTUNO: Sellaroli 2b (1/3), Noguera ed (1/3), Giordani ec (0/3), Novoa 3b (0/3), Mercuri ss (0/3), Trinci r (0/2), Colasante es (0/1), Venditti 1b (0/2), Hamaya (Liguori 0/1) l (0/1).

SAN MARINO: Batista ec (1/4), Celli dh (0/4), Angulo 2b (2/4), Ustariz 1b (0/0), Leonora es (2/3), Pieternella ed (1/3), Ferrini 3b (1/2), Morresi r (0/3), Epifano ss (1/3).

NETTUNO: 000 000 0 = 0 bv 1 e 0

SAN MARINO: 004 020 X = 6 bv 8 e 0

LANCIATORI: Hamaya (L) rl 3, bvc 5, bb 3, so 4, pgl 4; Liguori (r) rl 3, bvc 3, bb 1, so 4, pgl 2; Quevedo (W) rl 5, bvc 1, bb 1, so 8, pgl 0; Kourtis (S) rl 2, bvc 1, bb 0, so 5, pgl 0.

NOTE: triplo di Pieternella; doppi di Sellaroli e Leonora.