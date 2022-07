Calcio, è ufficiale: Stefano Protti sulla panchina della Fermana

Sport

Rimini

| 22:32 - 29 Luglio 2022

Protti (a destra) con mister Gaburro (foto Venturini).



La Fermana comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Protti. Il tecnico romagnolo torna a Fermo dopo l'esperienza da calciatore ad inizi degli anni Novanta, protagonosta della cavalcata verso la Serie C1. Nella sua esperienza da allenatore ha guidato per undici stagioni la Sammaurese, a lungo in serie D, collezionando ottimi piazzamenti e lavorando a lungo con gruppi giovani e di prospettiva.

Sabato mattina dirigerà il primo allenamento (a partire dalle ore 9 cirxa) della stagone 2022-2023 al Bruno Recchioni che sarà teatro appunto della preparazione. L'arrivo di Protti prelude al ripescaggio della squadra marchigiana in serie C.