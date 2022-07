Moto, CIV: Guido Pini (Moto3) in pole provvisoria a Misano

Sport

Misano Adriatico

| 21:58 - 29 Luglio 2022



Venerdì di qualifiche al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" per il round Vircos del CIV. In Moto3 il pilota più veloce è stato il Pata Talento Azzurro FMI Guido Pini, autore del miglior giro con il tempo di 1'42.893. L'alfiere AC Racing Team BeOn ha confermato così il suo talento, dopo la vittoria ottenuta nel round del Mugello, nel quale esordiva nella Moto3 del CIV. Vicinissimo al tempo di Pini, lontano solo 49 centesimi, Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), con Cesare Tiezzi 4° (1'43.007) e il leader in classifica, Nicola Fabio Carraro (We Race-SM POS Corse BeOn), quinto a + 0.766.



In Premoto3 è stato il pilota Pata Talento Azzurro FMI Giulio Pugliese a realizzare il miglior crono. L'alfiere AC Racing Team Brevo ha fermato le lancette sull' 1'47.535. Ad inseguire, a sette decimi di distacco, la 2WheelsPoliTo del GP Project 2WP Factory Racing di Edoardo Boggio, con Brian Uriarte Diego su BeOn che ha realizzato il terzo miglior tempo, a + 0.965 su Pugliese. Quinto crono per il leader in classifica generale, Leonardo Zanni, a + 1.400 da Pugliese.



In Ss300 la pole provvisoria è andata a Nikolas Marfurt (Racestar Yamaha) con il tempo di 1'49.858. Dietro di lui, secondo crono (1'50.554) per il pilota Prodina Ircos Kawasaki Mattia Martella, con il sudafricano Dorren Loureiro (Tenjob Racing Team By 2R Racing Kawasaki) terzo con il tempo di 1'50.601. Assente per la concomitanza con il mondiale di categoria il leader della Ss300 del CIV: Matteo Vannucci.



Come da regolamento, la sessione di qualifiche in notturna di Superbike, 600 CIV e SS&SS NG è stata annullata a causa della pioggia. La sessione non verrà recuperata.



Eventi – Nel corso del round Vircos e della Racing night non mancheranno gli eventi di contorno ad arricchire il quarto appuntamento del CIV. Di seguito un elenco delle attività previste:



-Musica live, concento dell’ORIGINAL C.R.B. Band: grazie alla collaborazione con il circuito di Misano, sabato 30 luglio alle ore 21 nella Square si esibirà l’ORIGINAL C.R.B. Band, con la loro miscela di rock, blues, country-rock e un repertorio ispirato ai Creedence Clearwater Revival. Per una serata in cui si potrà unire al suono dei motori quello di una rock band che si esibisce dal vivo.



-Simulatore Moto Trainer: Nel paddock non mancherà il simulatore di guida Moto Trainer, col quale tutti gli appassionati potranno, dal venerdì alla domenica, avere una fedele rappresentazione delle sensazioni di guida, raggiungendo angoli di inclinazione fino a 60° e migliorando la posizione in sella. "Assaporando" anche i cordoli dei migliori circuiti italiani. Scopri il simulatore moto trainer



-Musica e relax all'Area Red Bull: All'interno del paddock del CIV ci sarà l'esclusiva area branidzzata con i colori del Toro rosso, nella quale sarà possibile rilassarsi, ascoltare musica oppure ricaricarsi con l'ormai celebre energy drink.



-Moto d'Epoca allo stand del Moto Club Paolo Tordi: Lo storico sodalizio sarà presente con un proprio stand nel paddock, esponendo gioielli unici quali: la Honda Endurance Gardner- Doohan (replica di quella in pista alla 8 ore di Suzuka), la Yamaha 350 di Paolo Tordi, l’Aprilia 250 di Marcellino Lucchi, la Mba 125 di Maurizio Vitali, la Gnani 125 di Gabriele Gnani e l’Aprilia 125 di Lorenzo Savadori. E le soprese non finiranno qui da parte del Moto Club, che promette di esporre altre moto della propria collezione, nella quale figurano, tra le altre, la replica della Ducati di Capirossi e quella di Bayliss.



-Raduno Moto Club Misano: Si terrà nel weekend del round Vircos e prevederà al sabato un tour esterno e la possibilità di assistere alle gare. Alla domenica, ancora tour esterno seguito dal momento clou: la parate in pista dei motociclisti, alle ore 13.