Batteri in mare, i comuni della costa: 'Evitare che risucceda'

Attualità

Rimini

| 18:00 - 29 Luglio 2022

Scorcio della spiaggia di Bellaria (foto Alessia Bocchini).



"Il sistema di controllo e di monitoraggio dell'acqua del mare, nella nostra Regione, è tra i più puntuali e trasparenti d'Italia. Forse il più puntuale e trasparente, rendicontando pubblicamente ogni giorno e attraverso canali pubblici l'evoluzione della situazione lungo il tratto costiero da Lidi di Comacchio a Cattolica. Questo sistema è la migliore garanzia per i residenti e i turisti circa la costante qualità del mare, le cui 97 acque sono ufficialmente classificate 'eccellenti' in 91 casi e 'buone' in 6". Lo scrivono in una nota congiunta i Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Misano Adriatico dove dopo i campionamenti di Arpae del 26 luglio c'erano stati stop temporanei alla balneazione per presenza di batteri, divieti oggi revocati per il rientro dei dati nei limiti.



"Stiamo dunque parlando - proseguono di un mare pulito, eccellente, controllato nel suo stato di salute passo dopo passo. Un metodo che fa scuola in Italia e non solo in Italia. Un vanto per l'Emilia-Romagna e per tutti i Comuni della sua costa". Durante la riunione operativa di oggi, proseguono "non sono emersi elementi certi circa i motivi dello sforamento dei parametri normativi" in grado "di risolvere i dubbi del caso accaduto in assenza di qualunque causa endogena o esogena nota finora". Su questo Regione, Arpae e Ausl "devono approfondire scientificamente i fatti per individuare un'ipotesi in grado di evitare per il futuro che accadono eventi improvvisi come questo. E approfondire significa anche ripercorrere con attenzione l'intera filiera che dal prelievo in mare porta il campione in laboratorio, senza escludere a priori alcuna ipotesi".