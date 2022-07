Treno storico San Marino, anche l'Italia preme per il recupero

Attualità

Repubblica San Marino

17:58 - 29 Luglio 2022

Il trenino biancoazzurro.



"Il trenino di San Marino ha una propria sostenibilità ambientale ed una sostenibilità economica", ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia a un forum turistico del Titano illustrando il progetto che prevede il ripristino la vecchia linea ferroviaria tra l'antica Repubblica e Coriano, in provincia di Rimini. L'infrastruttura ha smesso di funzionare dopo la seconda guerra mondiale e da allora si dibatte sulla sua riattivazione. Alcune stazioni lungo il tracciato sono diventate delle abitazioni. "Ogni anno San Marino viene visitata da 2 milioni di persone", ha spiegato il ministro. "Se questi turisti dovessero arrivare metà in auto e metà in treno, ecco implicita la sostenibilità economica, oltre a quella ambientale. Si tratta di argomenti che abbiamo già approfondito al ministero con il segretario al Turismo Federico Pedini Amati e con l'ing. Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs". "Una volta ripristinato, questo trenino non ha nulla da invidiare a quello svizzero del Bernina. E poi, se si vuole arrivare fino al mare... beh, un passo alla volta", ha aggiunto.