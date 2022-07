Divieti di balneazione, Indino: 'danni al turismo enormi'

Attualità

Rimini

| 17:24 - 29 Luglio 2022

GIanni Indino, presidente Confcommercio Rimini.



Il ritiro dei divieti di balenazione sulla costa riminese è una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo agli operatori del territorio. Ma i danni per il turismo sono stati significativi. "Enormi", puntualizza Gianni Indino, presidente della Confcommercio Rimini. Un divieto temporaneo che ha provocato disdette alberghiere, come confermato da Patrizia Rinaldis, presidente dell'associazione albergatori riminesi. "Nel momento in cui arriva meno gente, soffre tutto il sistema imprenditoriale legato al turismo, dai ristoranti ai bar, ai negozi, agli operatori di spiaggia", evidenzia Indino, che sollecita la stampa nazionale a dare la stessa copertura mediatica alla notizia di un ritorno alla normalità sulle spiagge riminesi: i divieti di balneazione hanno infatti suscitato scalpore e occupato le prime pagine dei media nazionali.