Calcio D, Mirco Papini alla guida della Juniores dell'United Riccione

Sport

Riccione

| 17:10 - 29 Luglio 2022

A destra Mirco Papini con il vice Ciriaco e il resonsabile del settore giovanile Micale.







Dopo l’annuncio del nome del responsabile del settore giovanile dello United Riccione, ovvero dell’arrivo di Salvatore Micale alla guida del progetto, per la società del Presidente Salvatore Cassese è venuto il momento di svelare i nomi dei tecnici e dei componenti degli staff delle squadre giovanili nonché dei campionati ai quali i ragazzi dello United Riccione parteciperanno.

Appuntamento domenica 31 luglio alle 21 al Parco degli Olivetani dove verranno annunciati staff, programmi e divisione per categorie.



Questa mattina la stretta di mano a sancire l’accordo di collaborazione fra Salvatore Micale e Mirco Papini che guiderà la juniores biancazzurra nel prossimo Campionato Nazionale. Insieme a Papini ci sarà il suo storico collaboratore Giampiero Ciriaco. L’ex numero uno di Palermo, Brescia e Cesena Federico Agliardi sarà il preparatore dei portieri.

Mirco Papini in passato si è distinto alla guida delle giovanili della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio dove ha ottenuto ottimi risultati anche alla guida delle Nazionali biancazzurre. Lo scorso anno ha guidato il Gabicce Gradare in Promozione, ora ha scelto di tornare già da questa stagione alla sua vera passione, quella del settore giovanile.