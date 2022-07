Covid Rimini: 452 nuovi casi. Boom di guariti in regione

Attualità

Rimini

| 16:34 - 29 Luglio 2022

Bollettino Covid 29 luglio 2022.



Nel territorio riminese si registrano 452 nuovi contagi al Sars-CoV-2, un dato che conferma il calo rispetto a sette giorni fa, mentre rimangono 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1). Deceduta una 95enne, positiva al Sars-Cov-2.



In regione tre nuovi ricoveri e due dimissioni portano a 49 il totale dei pazienti seguiti in terapia intensiva (+1), mentre i pazienti degli altri reparti, positivi al virus, sono 1704 (+11), considerando anche quelli ricoverati per altre patologie. I nuovi casi sono 5820, boom di guariti, oltre 14.500. I decessi sono 18, età media 89 anni, più un altro decesso registrato dall'Ausl di Parma, ma riferito a una persone residente fuori regione.