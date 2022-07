Cattolica, 460.000 euro dal pnrr per alloggi ad anziani non autosufficienti

Attualità

Cattolica

| 16:26 - 29 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Dal Pnrr arrivano per il comune di Cattolica 460mila euro, destinati a realizzare alloggi per anziani non autosufficienti nel terzo piano della Rsa Giovannini-Vici.



Le somme ricevuta da Palazzo Mancini riguardano una linea di finanziamento su progetto provinciale che vede capofila il comune di Rimini, insieme ai comuni di Cattolica e Riccione e all’Asp “Valloni Marecchia”, per una progettualità complessiva di 2,4 milioni di euro.



La quota parte destinata a Cattolica consentirà di realizzare otto moduli abitativi autonomi, con camera, bagno e piccolo angolo cottura. All’interno del piano verrà assicurato anche uno spazio comune per attività di socializzazione. Il progetto prevede anche impianti di domotica e servizi di teleassistenza realizzati.



"Finanzieremo – spiega l’assessore alle politiche sociali, Nicola Romeo – la riconversione del terzo piano della Residenza Sanitaria Assistita per accogliere, in un contesto domiciliare, gli anziani non autosufficienti che in questo modo potranno usufruire dei servizi socio-sanitari già in essere. Alloggiando all’interno del centro residenziale, infatti, potranno giovare, ad esempio, dei servizi di animazione, assistenza, igiene, pasti. Un progetto, quindi, finalizzato al mantenimento dell’autonomia personale degli anziani. Al momento non esistono soluzioni di questo tipo nel all’interno del nostro Distretto Sanitario di Riccione”.



“Voglio complimentarmi – aggiunge la sindaca Franca Foronchi - con l’assessore Romeo, con gli uffici di Palazzo Mancini e del Distretto Sanitario che hanno lavorato a questo progetto. Per noi rappresenta un ottimo risultato. Un nuovo finanziamento ricevuto tramite il PNRR che si aggiunge a quelli già ottenuti per la ricostruzione della scuola Repubblica e per l’efficientamento energetico del Teatro della Regina. Segno che, in questi primi nove mesi di amministrazione, abbiamo lavorato in maniera costante e puntuale”



TEMPISTICHE Le tempistiche prevedono l’invio entro il 10 agosto delle schede di progetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, propedeutiche alla sottoscrizione di convenzione. Le schede contengono il dettaglio del piano finanziario ed un cronoprogramma progettuale sino al prossimo 2026. A seguire partirà l'iter per l'affidamento del cantiere, l’obiettivo è quello di giungere entro il 2024 al termine dei lavori di ristrutturazione per poter, di conseguenza, attivare i percorsi di gestione dei servizi che vedranno attore principale il Distretto Socio-Sanitario di Riccione.