Riccione, camere sovraffollate: scattano sanzioni per un hotel

Cronaca

Riccione

| 16:09 - 29 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Ieri mattina (giovedì 28 luglio) i Carabinieri di Riccione, affiancati dalla Polizia locale, dai Vigili del Fuoco e da personale dell'Ausl, hanno effettuato controlli in un albergo della Perla Verde, riscontrando violazioni amministrative che porteranno a sanzioni. In particolare sono state accertate situazioni di affollamento in alcune camere e nel bar non era esposto il listino prezzi. I controlli rientrano nell'ambito di una campagna, concordata in sede di comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, per verificare "il rispetto delle normative di settore da parte delle strutture alberghiere con particolare riguardo al contrasto dei fenomeni di sovraffollamento, di sfruttamento dei dipendenti ovvero al rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza".