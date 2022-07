Riccione, turisti aggrediscono l'autista del bus navetta per la discoteca

Cronaca

| 16:06 - 29 Luglio 2022

Nella notte tra giovedì e venerdì (28-29 luglio) cinque giovani turisti stranieri sono stati denunciati per il reato di lesioni personali, in relazione all'aggressione subita dall'autista di un bus. Si tratta di una delle navette che trasportano giovani diretti in discoteca. Intorno alle quattro di notte è scoppiato il litigio, sfociato nell'aggressione, con il successivo intervento dei Carabinieri: l'autista è stato preso a pugni e calci, poi trasportato all'ospedale, dove i medici hanno sciolto per lui una prognosi di 20 giorni.