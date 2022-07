Litiga al camping con la moglie e aggredisce i Carabinieri: arrestato

Cronaca

Riccione

| 15:41 - 29 Luglio 2022



Momenti di concitazione, nella notte tra giovedì e venerdì (28-29 luglio), in un camping di Riccione, luogo di un intervento dei Carabinieri, chiamati per placare la furia di un 32enne di origine macedone, residente a Bolzano. É stato un vicino di piazzola a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, sentendo le urla dell'uomo e della moglie, durante un litigio scoppiato sotto gli occhi dei figli. All'arrivo dei Carabinieri, il 32enne, in stato di forte alterazione, ha iniziato a minacciarli e insultarli, per poi passare alle vie di fatto: non è stato facile per i Militari bloccarlo, essendo il giovane esperto di arti marziali. In due hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, con 7 e 10 giorni di prognosi. Dopo l'arresto per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, il campeggiatore si è calmato e si è scusato, ribadendo poi le scuse davanti al giudice nel processo per direttissima, tenutosi questa mattina (venerdì 29 luglio). Difeso dall'avvocato Paolo Ghiselli, l'imputato ha espresso anche la propria volontà di risarcire il danno, fatto che farà cadere l'imputazione per oltraggio a pubblico ufficiale. In attesa del processo, fissato per l'11 agosto prossimo, il giudice ha rimesso in libertà il 32enne, disponendo l'obbligo di dimora a Bolzano.