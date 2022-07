Tennis, al via sabato il torneo nazionale Open femminile del Ct Venustas

Sport

Scatta sabato il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso dotato di 1.000 euro di montepremi. Sono 46 al momento le iscritte, ma le big possono dare la loro adesione fino alle 12 di domenica. Quindi è assai probabile che la lista delle giocatrici alla fine si ampli sia per numero che per qualità. Comunque la situazione ai vertici già ora è notevole, guida le fila la 2.3 riminese Emma Ferrini (Coopesaro Tennis), seguita dalle 2.5 Chiara Bartoli, talento in erba del Tc Ipppdromo dove è seguita dallo staff di Tennissimo, e Natasha Mihaela Motinga, poi le 2.6 Teresa Cinquino, Anita Picchi, Martina Balducci, Alice Gubertini e Rebecca Casoli.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.