Basket D, Fast Coffee Villanova: Michele Amadori il nuovo coach

| 15:15 - 29 Luglio 2022

Michele Amadori.



Fast Coffee Villanova Basket Tigers è lieta di annunciare che Michele Amadori è il nuovo coach della squadra che disputerà la serie D 2022-23.



Da giocatore è una istituzione delle minors del riminese. Stella e Riccione le squadre con cui ha raccolto più soddisfazioni, applausi del pubblico, due campionati vinti, stima e rispetto degli avversari.

Anche in panchina, con i diversi gruppi giovanili che allena dal 2011, ha ottenuto risultati lusinghieri e si è costruito una ottima reputazione. Dopo l’esordio da capo allenatore U17 Elite alla Stella nel 2012-13, nel 2015-16 si è spostato a Riccione conseguendo la vittoria del campionato U15 Elite (2018/19).

Con queste premesse, Michele Amadori, classe 1993, ora volta pagina.



“Dovevo fare una scelta tra giocare e allenare. Siedo in panchina da oltre 10 anni e amo questa prospettiva. Certo, smetto la pallacanestro giocata con tanto dispiacere perché sto bene fisicamente e se allenato posso ancora recitare un ruolo in certi campionati, ma era giunto il momento di una decisione radicale nella mia vita”.



“Fast Coffee Villanova Basket Tigers ha avanzato una proposta interessante e inaspettata: per me sarà il primo anno da capo allenatore di una squadra senior ma affronto questa nuova avventura con entusiasmo e una carica pazzesca. È una sfida che ho colto al volo: ringrazio i Tigers per la fiducia che mi hanno accordato”.



“La squadra ce l’ho già in mente e sono molto contento del 'materiale' umano che mi è stato messo a disposizione”.



“Ai tifosi preannuncio un’annata di grande energia ed entusiasmo. Dò a tutti appuntamento alla Tigers Arena, sin dai primi allenamenti. E vorrei sempre vedere la Tigers Arena piena in ogni suo posto nelle partite in casa: il pubblico biancoverde, famoso per la sua passionalità, dovrà sempre essere il nostro sesto uomo in campo”.



Per il presidente del sodalizio biancoverde: “Michi è la persona giusta per ripartire. In lui abbiamo trovato quello che cercavamo, ovvero freschezza, preparazione ma soprattutto entusiasmo, tutte caratteristiche positive che ha già trasmesso sin dai primi incontri e che insieme intendiamo comunicare a tutto l’ambiente biancoverde!”.