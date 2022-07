Rimini, lite tra automobilisti finisce in coltellate: ferito un giovane

Cronaca

Rimini

14:58 - 29 Luglio 2022



Un giovane di nazionalità nordafricana è finito all'alba di oggi (venerdì 29 luglio) in pronto soccorso, dopo essere stato ferito al braccio da una coltellata, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Sui fatti, avvenuti in viale Principe di Piemonte a Miramare di Rimini, sono in corso le indagini dei Carabinieri, che hanno fermato un gruppo di coetanei dell'aggredito, a seguito di precise descrizioni, dei giovani e della loro auto, fornite da quest'ultimo. La vettura è stata infatti rintracciata dopo un breve inseguimento concluso a Riccione tra i viali D'Annunzio e Monteverdi. Dai primi riscontri, la lite sarebbe scoppiata per questioni automobilistiche, ma l'aggredito conosceva già l'aggressore e i suoi compagni: forse c'era già una situazione di pregressa tensione tra le parti.