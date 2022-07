Alcol al volante, polizia attiva laboratorio mobile per le analisi in piazzale Marvelli

Cronaca

Rimini

| 14:46 - 29 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Ieri sera (giovedì 28 luglio) personale della polizia locale e della polizia stradale ha presidiato piazzale Marvelli a Rimini, per contrastare l'abuso di alcol da parte degli automobilisti. Erano sedici in totale gli agenti, affiancati dal laboratorio mobile per le analisi, con due medici e tre infermieri. Cinque le sanzioni per guida in stato di ebbrezza notificate dalla polizia locale, una a un automobilista che aveva un tasso alcolemico superiore quasi 3 volte a quello consentito dalla legge, un'altra a un neopatentato. In totale sette le patenti ritirate. C’è stato anche chi, con il ritiro della patente di guida, si è visto sequestrare anche l’automobile ai fini della confisca, a seguito del rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro: una sanzione accessoria che viene applicata nel caso il conducente sia anche il proprietario della veicolo.