Furti, lesioni e spaccio: in tre in manette, per espiare le loro condanne

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 29 Luglio 2022

Sono quattro gli arresti operati dai Carbinieri in tutta la provincia di Rimini nelle ultime ore. Nel corso dei controlli antiprostituzione svolti a Miramare, in manette è finita una transessuale 35enne di origine sudamericana, rientrata illegalmente in Italia dopo l'espulsione eseguita nel 2021, con relativo accompagnamento alla frontiera. Un 31enne originario della provincia di Firenze, fermato a Rimini, è risultato invece destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Livorno, per furto aggravato, fatti risalenti al 2014: è stato portato in carcere a Rimini per espiare la condanna di 1 anno e 4 mesi di reclusione. Un 42enne di nazionalità straniera è stato a sua volta rintracciato, dopo essere risultato destintario di un ordine di carcerazione: sconterà 6 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate, reato compiuto a Milano sei anni fa. Infine un 32enne è stato condannato definitivamente a 4 anni e 6 mesi, oltre a 15.000 euro di multa, per spaccio:l'uomo, residente a Santarcangelo e di nazionalità straniera, è stato portato in carcere ai Casetti.