Divieti di balneazione rimossi, comune di Rimini: 'troppa eco mediatica'

Attualità

Rimini

14:11 - 29 Luglio 2022

Via libera per il bagno nella acque della costa romagnola, dopo le controanalisi di Arpae che hanno rilevato l'idoneità alla balneazione, con il rientro dei valori sotto le soglie previste dalla legge. Rimini si interroga ora sulle cause del fenomeno. Perché l'acqua per qualche giorno ha avuto valori di Escherichia Coli tali da costringere i sindaci a disporre i divieti di balneazione? Questioni verosimilmente legati alla calda e siccitosa estate del 2022, ad esempio l'alta temperatura del mare - circa 30° -, un insieme di fattori che ha modificato la composizione delle acque del mare. L'assessore all'ambiente Anna Montini, evidenziando la soddisfazione dell'amministrazione per il risultato delle controanalisi, ma sulle cause del fenomeno non si sbilancia: "Difficile dire, aspettiamo ciò che diranno gli esperti. Le questioni meteoclimatiche sono problematiche condivise con altre zone d'Italia, quindi difficile dire quali siano le spiegazioni esatte del fenomeno, servono approfondimenti". Ma c'è una certezza: il danno di immagine. Nella giornata di ieri (giovedì 28 luglio) i divieti di balneazione sulla riviera romagnola hanno avuto spazio nelle prime pagine dei media nazionali, un'eco mediatica che l'assessore Montini definisce "dannoso". "Ma ora siamo rincuorati - prosegue - le acque sono totalmente balneabili e speriamo che questa cosa non si ripeta più".