Covid, a settembre ipotesi riapertura hub vaccinale: 'possibile nuova vaccinazione di massa'

| 14:20 - 29 Luglio 2022

Rimini | 14:29 - 29 Luglio 2022



L'hub vaccinale di Rimini sulla consolare per San Marino, nei pressi del Toys, potrebbe riaprire a settembre. Il tema è stato affrontato nel consiglio comunale di Rimini di ieri (giovedì 28 luglio). Lo conferma l'assessore alla sanità Kristian Gianfreda, ma non c'è certezza: "É probabile, è pronto per essere riaperto proprio in previsione di nuove ondate che si stanno purtroppo verificando. É comunque una scelta dell'azienda sanitaria, non del comune di Rimini".



La somministrazione delle quarte dosi è già stata avviata, ma con l'arrivo dell'autunno la richiesta all'interno della popolazione potrebbe aumentare: "Soprattutto con l'arrivo del nuovo vaccino si ipotizza una possibile vaccinazione di massa". Tuttavia la vaccinazione potrebbe essere riaffidata, in maniera potenziata, ai medici di famiglia: "Ci sono valutazioni in corso da parte dell'Ausl, sono tutte ipotesi allo studio".



In consiglio comunale si è parlato anche della situazione di criticità vissuta dal pronto soccorso di Rimini, con cittadini costretti a lunghe ore di attesa per una visita. "Non torneremo indietro, non avremo la disponibilità di personale sanitario pre-pandemia. Con la pandemia dobbiamo accorgerci che la sanità è cambiata radicalmente: tutte le attività sanitarie sono state costrette a un grande stress, la richiesta di prestazioni è aumentata". La situazione non cambierà, non è possibile confidare in un aumento di personale per ovviare all'aumento della richiesta di prestazioni da parte della cittadinanza: "Dobbiamo rimodulare le politiche sanitarie per tenere la qualità alta, nonostante una situazione di grave difficoltà". Gianfreda usa una metafora: "Il covid è stato per la sanità ciò che è stato il bonus 110% per l'edilizia: l'aumento della domanda ha causato degli scompensi. Così è avvenuto per la sanità. Dobbiamo fare i conti con personale sottoposto a tantissimo lavoro, in primis al pronto soccorso". L'assessore invita a non allarmare ed evidenzia la possibilità "di trovare soluzioni concrete a una situazione di oggettiva difficoltà".