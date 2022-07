Verucchio Music Festival, Elio porta sul palco l'omaggio a Enzo Jannacci

Eventi

Verucchio

| 13:15 - 29 Luglio 2022

Elio.



Domani, sabato 30 luglio, al Verucchio Music Festival sarà la volta dello spettacolo di Elio “Ci vuole orecchio” in cui l’artista canta e recita Enzo Jannacci. La figura del cosiddetto poetastro, come amava definirsi, sarà per l’occasione reinterpretata e rivisitata da un altro saltimbanco della musica quale Elio, accompagnato sul palco da cinque musicisti, in un’insolita carovana sonora che vuole omaggiare con gioia ma anche ricordare con profondità il segno lasciato dall’artista più eccentrico e anticonformista nella storia della canzone d’autore italiana.



Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21.30, mentre l’apertura porte è prevista a partire dalle ore 20.30.



Le prevendite sono on line sui siti Ticketone, Mailticket e Vivaticket o presso l’Ufficio IAT Verucchio.