Imprenditori stranieri sempre più presenti in Romagna, sono oltre il 12 per cento

| 12:58 - 29 Luglio 2022

Crescita sostenuta delle imprese straniere attive nel territorio Romagna-Forlì-Cesena e Rimini. E' quanto emerge dai dati diffusi da Infocamere-Moviimprese. Complessivamente si tratta della più alta variazione annua degli ultimi dieci a nni. Al 30 giugno 2022 nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) si contano 8.847 imprese straniere attive, che costituiscono il 12,3% del totale delle imprese attive (13,5% in Emilia-Romagna e 11,2% in Italia). Nel confronto con il 30 giugno 2021 si riscontra un aumento delle imprese straniere del 6,8%, superiore sia all'incremento regionale (+4,4%) sia a quello nazionale (+1,7%).



Tale variazione risente, anche se in forma minima, dell'ingresso dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio (ex provincia di Pesaro) nella provincia riminese; la crescita al netto di tale componente esogena sarebbe pari a +6,4%. I principali settori economici risultano, nell'ordine: Costruzioni (35,6% delle imprese straniere), Commercio (28,8%), Alloggio e ristorazione (9,0%), Industria Manifatturiera (7,4%), Altre attività di servizi (prevalentemente servizi alle persone) (5,0%), Trasporti (3,4%) e Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (3,3%). In termini di variazione annua si registra un aumento in ciascuno di questi settori: +11,8% nelle Costruzioni, +1,6% nel Commercio, +7,6% nell'Alloggio e ristorazione, +5,7% nel Manifatturiero, +9,5% nelle Altre attività di servizi, +7,4% nei Trasporti e +2,8% nel settore Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese. Le imprese straniere con la maggior incidenza percentuale sul totale delle imprese attive appartengono, rispettivamente, alle Costruzioni (28,4%), al Commercio (15,4%), ai Trasporti (14,0%), alle Altre attività di servizi (13,4%), al settore Noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (13,0%), all'Industria Manifatturiera (10,9%) e all'Alloggio e ristorazione (10,5%).