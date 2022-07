Siege Jazz Festival, gli appuntamenti del weekend a Montefiore Conca. C'è anche Fabrizio Bosso

Eventi

Montefiore Conca

| 12:43 - 29 Luglio 2022

Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani.



Prosegue durante il fine settimana il Siege Jazz Festival, l'innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente, che durante l'estate porterà la grande musica jazz nella cornice dell'Arena Raciti fino al 6 agosto prossimo. (ore 21.15). Prevendite disponibili su Live Ticket.



Venerdì 29 Luglio Stefania Tallini & Grabriel Grossi sul palco con "Brasita", special guest Jaques Morelenbaum. Un folgorante incontro tra due illustri rappresentanti della scena musicale internazionale: Stefania Tallini, una delle più interessanti e originali pianiste, compositrici e arrangiatrici jazz italiane e Gabriel Grossi, eccellente armonicista e compositore brasiliano, considerato dallo stesso Toots Thielemans come il suo erede. Due straordinari artisti per un progetto discografico unico: Brasita (AlfaMusic, 2022), che fonde le suggestioni dell'armonica a quelle del pianoforte, in una dimensione senza confini di luoghi e generi. Un progetto in cui si alternano composizioni originali ispirate ad autori classici come Bach, Chopin, Piazzolla ad arrangiamenti di brani di Morricone, Puccini, Jobim, Villa Lobos in un linguaggio totalmente personale e caratteristico di questo duo italo-brasiliano, da cui il nome Brasita. Special Guest del disco uno dei grandi nomi della musica brasiliana e mondiale: il violoncellista, compositore e arrangiatore Jaques Morelenbaum, che della contaminazione ha fatto la suaineguagliabile firma e che rappresenta appieno questa idea musicale di fusione tra generi.



Sabato 30 Luglio due eccelsi musicisti italiani, Fabrizio Bosso alla tromba e Rosario Giuliani al sax, capeggiano il quartetto completato da Alberto Gurrisi all'organo e Marco Valeri alla batteria,esibendosi in un repertorio di grande interesse, sia di standard che composizioni originali, dalle forti connotazioni ritmiche. Un percorso emotivo che nasce dall’incontro umano e musicale, che ormai dura da più di un ventennio, di due grandi interpreti del jazz italiano, magistralmente sostenuti da Gurrisi e Valeri, anch’essi ritenuti dei fuoriclasse nel panorama jazzistico nazionale. Fabrizio Bosso, è universalmente considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale sia per la sua tecnica sopraffina ma soprattutto grazie al feeling che caratterizza i suoi assoli, ora funambolici ora densi di lirismo e pathos, ma sempre puntuali e ricchi di estro. L’artista torinese è impegnato in numerose formazioni e ha un’attività concertistica densissima e variegata, che contribuisce ad arricchire di nuove sfumature le nuovi spunti le sue improvvisazioni. Rosario Giuliani impressiona l'ascoltatore fin dal primo momento per la facilità con cui sa trarre dai suoi sassofoni un fraseggio fluido, a tratti vorticoso, allacciandosi con naturalezza a grandi sassofonisti come Julian "Cannonball" Adderley, Art Pepper, John Coltrane.



Domenica 31 Luglio Impossible Tour: concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGè e Dario all’energia di Domenico e Michele, due giovani, eccezionali musicisti. La fantastica Daniela dona alla band il suo incredibile talento dando vita ad un momento di musica felice, allegro ed allo stesso tempo, complesso e ricercato.