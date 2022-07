Diritti: Rimini dichiarata città di libertà per persone Lgbt 

Attualità

Rimini

12:28 - 29 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Dopo Parigi, Vienna, Bruxelles, Milano e altre città europee, il Consiglio comunale di Rimini ha approvato questa notte l'ordine del giorno che ricalca la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 dichiarando il capoluogo 'Città di Libertà per le persone Lgbtiq'. Promosso dai capigruppo di maggioranza Matteo Petrucci, Andrea Bellucci e Luca Pasini, con primo firmatario Marco Tonti, che è anche presidente di Arcigay Rimini, il documento è stato approvato giusto in tempo per il Rimini Summer Pride che si terrà domani pomeriggio e che torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia chiudendo la stagione italiana dei 'pride'. Attese migliaia di persone che sfileranno per la prima volta sul nuovo lungomare pedonale. L'atto approvato nella notte impegna il sindaco e la giunta a favorire politiche pubbliche volte a tutelare i diritti delle persone Lgbtiq, da un lato, e a denunciare esplicitamente i meccanismi di discriminazione, dall'altro, oltre ad esporre la bandiera arcobaleno durante la giornata internazionale contro l'omotransbifobia. Si tratta di "un punto di partenza. L'incipit di un lavoro, ancora lungo e complesso, che ha come traguardo la costruzione della Rimini Terra Libera", dichiarano i capigruppo di centrosinistra. Il significato dell'iniziativa è allargato "alla persona che va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione", precisano.