Rotary Club: a Novafeltria la visita del del governatore Luciano Alfieri

Novafeltria

| 12:26 - 29 Luglio 2022

Il governatore del Rotary - Distretto 2072 - Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino - Luciano Alfieri - ha visitato il club Novafeltria-Alto Montefeltro nell'ambito del consueto giro di valutazione dei club. Il presidente del club - Emanuele Burioni - ha esposto le caratteristiche del club, esteso su un territorio assai vasto, con soci provenienti da oltre 12 comuni, ed evidenziato i temi che caratterizzano da sempre la vita associativa del club: attenzione al territorio e alla formazione dei giovani. Anche quest'anno l'impegno verso il mondo giovanile vedrà i soci impegnati in tre diversi progetti riguardanti l'Educazione scolastica con un service nazionale a favore degli studenti africani, due progetti distrettuali riguardanti il controllo della salute degli studenti dei nostri istituti scolastici e il controllo dello spreco alimentare. Il club di Novafeltria è autonomamente impegnato nel service "Aiutare Sandomierz" a sostegno della Croce Rossa della città polacca dove sono rifugiate diverse centinaia di cittadini ucraini che, sfuggiti alla guerra, necessitano di cibo, prodotti per l'igiene personale, vestiario. Nei prossimi mesi una delegazione del club si recherà a Sandomierz per far sentire la solidarietà rotariana e romagnola a quella città. Al termine dell'incontro il governatore Alfieri si è complimentato col presidente Burioni e con tutti i soci.