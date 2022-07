Misano, un weekend all'insegna dei motori e dello spettacolo

Eventi

Misano Adriatico

| 12:20 - 29 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Il rombo dei motori sarà il filo conduttore del fine settimana a Misano Adriatico. Al via da oggi (29 luglio), a Misano World Circuit, il weekend motociclistico del Campionato Italiano Velocità, con gare in programma domani e domenica.

Le due ruote sono protagoniste anche del Moto-Incontro del Sic, un raduno di due giornate, in programma sabato e domenica, organizzato dal Moto Club Misano, con escursioni turistiche, iniziative in circuito e cena in piazza della Repubblica (per info e iscrizioni https://www.motoclubmisano.it/).

Ad inaugurare il weekend misanese sarà questa sera, come ogni settimana, la Portovida a Portoverde, con mercatini e artisti di strada dalle 18:00.

Sempre questa sera, dalle 21:30, al Parco del Sole di Misano Brasile andrà in scena lo spettacolo di animazione Mini talent Show.

Animazione anche domenica: al Parco del Sole si ballerà dalle 21:00 con l'orchestra Nuova Romagna Folk, mentre in Piazza della Repubblica, alle 22:00, è in programma il Welcome Show.