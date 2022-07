Pausa caffè: perché è importante per la produttività sul lavoro

Attualità

Nazionale

| 11:55 - 29 Luglio 2022

La pausa caffè sul luogo di lavoro non è una perdita di tempo ma, al contrario, è un momento molto importante che contribuisce ad aumentare addirittura la produttività. Grazie al relax e alla carica di energia che derivano dalla possibilità di gustare un buon caffè alla macchinetta, si può attenuare lo stress da ufficio e al tempo stesso si ha l’opportunità di favorire la socializzazione con i colleghi: due fattori che servono ad aumentare le performance sul posto di lavoro. A dirlo è addirittura una ricerca scientifica, svolta dagli studiosi dell’Università di Copenaghen guidati da Pernille Stroebaek; i risultati dell’indagine sono stati resi noti attraverso la rivista Symbolic Interaction.





Lo studio



Quanti caffè bere



Le ricerche scientifiche sul caffè



I distributori automatici di World Matic

La ricerca ha visto ile ha permesso di verificare che il formarsi di gruppi di colleghi al bar o di fronte alle macchinette da caffè in ufficio si traduce in un vero effetto terapeutico grazie a cui risulta più semplice reggere lo stress lavorativo. Secondo gli studiosi, pause di questo tipo rivestono un ruolo di fondamentale importanzaanche perché favoriscono lo scambio di pareri, non solo di carattere professionale. Al contempo, si può approfittare di momenti preziosi per allentare la tensione che tipicamente deriva da ore e ore di fatica e di lavoro.Di conseguenza la pausa caffè può essere considerata unin grado di migliorare la produttività in misura significativa. A una condizione, però, e cioè che non si ecceda con il numero di caffè bevuti ogni giorno. L’ideale sarebbe fermarsi al massimo a 4 caffè al giorno, almeno secondo i risultati di una ricerca che è stata pubblicata su Mayo Clinic Proceedings. Sembra, infatti, che conla salute degli under 55 sia seriamente a rischio. Questo studio è frutto della collaborazione fra l’Università del South Carolina negli Stati Uniti e l’Università del Queensland in Australia; ebbene, si è appurato che oltrepassando le dosi che abbiamo citato crescono di oltre il 50% le probabilità di decesso per una qualunque causa. Tale, invece, pare non sussistere per le persone che hanno più di 55 anni.Viva la, dunque, ma senza esagerare. Nel tempo sono state numerose le ricerche che hanno analizzato il valore delle pause sul lavoro, come quella che è stata effettuata dal dipartimento di psicologia dell’Università di New York. In quel caso l’indagine, supervisionata da Lila Davachi, aveva permesso di scoprire chegrazie alle pause e, di conseguenza, viene posto nelle condizioni di rendere di più e meglio; il che ha ripercussioni positive dal punto di vista della produttività sul posto di lavoro.Gli imprenditori e i titolari di aziende, pertanto, dovrebbero prendere in esame la possibilità di scegliere i distributori automatici di bevande e snack proposti da World Matic per migliorare gli ambienti di lavoro e, in maniera indiretta, favorire la produttività dei propri dipendenti. Questi distributori automatici, destinati a qualunque tipo di ufficio ma adatti anche a luoghi pubblici, permettono di erogare non solo il caffè, ma anche molte altre tipologie di. I dipendenti hanno bisogno delle migliori condizioni possibile per rendere, e World Matic è in grado di assicurarle, grazie ad apparecchi che, fra l’altro, sono rispettosi dell’ambiente e altamente innovativi. Tutte le vending machine fanno della robustezza il proprio punto di forza, e si rivelano così affidabili e molto longeve nel tempo.