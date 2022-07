Lettori: fanno treccine sul marciapiede. "La situazione sta degenerando"

Attualità

Rimini

| 10:48 - 29 Luglio 2022

Riceviamo e pubblichiamo:"La situazione sta degenerando. Ora sono almeno 12 le signore delle treccine a Torre Pedrera e questa sera 28 luglio sono passate anche le pattuglie dei carabinieri. Le signore non hanno fatto una piega sono rimaste al loro posto, di sicuro i carabinieri hanno cose più importanti da fare, ma fra queste non c'è anche interrompere tutte le attività abusive? Vado a memoria: occupazione del suolo pubblico (marciapiede) e di bene pubblico (le panchine) evasione fiscale, non emettono scontrino e si fanno pagare più che bene, norme igieniche a zero, si mettono le ciocche di capelli in bocca prima di intrecciarle. Non sarebbe sufficiente per far si che venga interrotta questa attività?"