Rimini Holding, nuovo amministratore unico: Tognacci subentra a Faini

| 10:22 - 29 Luglio 2022

Marco Tognacci.

Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 della società ed il subentro nella carica da parte di Marco Tognacci, si è conclusa l'esperienza di Paolo Faini nella carica di amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., la più importante tra le numerose società partecipate dal Comune di Rimini.



L'Amministrazione Comunale coglie l'occasione per ringraziare sentitamente Paolo Faini per la preziosa e proficua opera da lui prestata con grande professionalità e disponibilità, negli ultimi sei anni, al servizio della città e, nel contempo, per formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo amministratore Marco Tognacci.