Cinema in Giardino 2022: a Riccione ce n'è per tutti i gusti

Eventi

Riccione

| 10:07 - 29 Luglio 2022

Massimiliano Giometti, la sindaca Daniela Angelini e la vice sindaca Sandra Villa.

Prosegue, da lunedì 1 a domenica 14 agosto, la programmazione di Cinema in Giardino a Riccione, iniziativa promossa dal Comune di Riccione e da Giometti Cinema, nell'arena di viale Lazio annessa al Centro della Pesa. L'apprezzamento espresso dal pubblico per l'articolazione delle serate, suddivise in generi cinematografici, sì da offrire un'ampia panoramica filmica, conferma il lunedì dedicato alla famiglia, il mercoledì al cinema d'autore italiano, il giovedì appuntamento con le commedie straniere, il venerdì lo spazio è per le brillanti commedie italiane, sabato i film che omaggiano personaggi iconici della musica, e domenica incontro con i titoli di autori internazionali.



Sul grandissimo schermo del giardino, corredato da un impianto audio di elevata tecnologia, arriverà per la gioia dei più piccoli la nuova animazione PETER VA SULLA LUNA (1 agosto), e anche l'anteprima dei MINIONS, l'attesissimo nuovo capitolo della saga dei buffi personaggi gialli ( 8 e 10 agosto); il docufilm più commovente della scorsa stagione, ENNIO, dedicato all'amato compositore maestro Ennio Morricone (6 agosto) e quello che racconta la rockstar ELVIS (13 agosto); la delicata commedia francese LA SIGNORA DELLE ROSE (4 agosto) e quella inglese IL RITRATTO DEL DUCA ( 11 agosto); i due film italiani MARILYN HA GLI OCCHI NERI ( 5 agosto) e il premiatissimo SETTEMBRE (12 agosto); Pedro Almodovar e Penelope Cruz con MADRES PARALLELAS ( 7 agosto); la recente commedia VIENI COME SEI, storia originale e pirotecnica (14 agosto).

Le proiezioni iniziano alle ore 21, 15. Per raggiungere l'arena dalla zona mare è disponibile il trenino da P.le Azzarita, Porto, P.le Ceccarini, P.le Marinai d'Italia. In caso di pioggia le serate si svolgeranno al Cinepalace di viale Virgilio 19.

Il biglietto d'ingresso è di 6 € (eccetto anteprime e prime visioni a 8€), abbonamento per 5 film a 25 €.

Prevendite on line sul sito www. giometticinema.com

Informazioni : IAT tel. 0541 426050 www.riccione.it