Rimini, auto gli taglia la strada: grave 23enne dopo lo schianto con la moto

Cronaca

Rimini

| 09:52 - 29 Luglio 2022

La moto distrutta dopo essere finita contro l'auto.

Grave incidente stradale intorno alle ore 9.30 del 29 luglio in via Settembrini a Rimini, all'altezza dell'ospedale. Secondo le prime informazioni un’auto nel senso opposto di marcia avrebbe tagliato la strada a un motociclista che stava procedendo in direzione Rimini. Il centauro, un 23enne, ha impattato violentemente contro la fiancata lato guida finendo a terra riportando gravi lesioni. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al "Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni sarebbero gravi. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie della polizia locale.