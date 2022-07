Calcio Prima, il Bellariva si rinforza: ecco il portiere Cerbara e il centrocampista Zamagni

Sport

Rimini

09:52 - 29 Luglio 2022

Da sx il portiere Cerbara, il presidente Deluigi e il centrocampista Giacomo Zamagni.



Altri due volti nuovi per il Bellariva Calcio. La società riminese ha presentato al ristorante il Mare dal Moro di Rivazzurra il portiere Alessandro Cerbara e il centrocampista Giacomo Zamagni.



Cerbara, classe 2000, di Bellaria, è cresciuto nell’Igea Marina per poi passare al settore giovanile della Sammaurese e nelle ultime tre stagioni ha militato in Seconda categoria con il Torre Pedrera giocando con continuità.

Alto 1,90, Cerbara cerca ora il salto di qualità in categoria superiore. “Sono molto motivato, arrivo in un club che vuole fare bene, in gruppo affiatato e questo mi aiuterà ad inserirmi al meglio- le sue prime parole - . Per carattere sono un introverso, il calcio e il mio ruolo in particolare mi hanno aiutato ad aprirmi: in campo parlo, cerco di aiutare i compagni di reparto e di guidarli per cercare il miglior affiatamento. Il mio modello? Jan Oblak dell’Atletico Madrid per la sua imponenza fisica e la sicurezza che dà ed Ederson del Manchester City per la sua abilità con i piedi. Ma il numero uno per me che sono juventino resta Gianluigi Buffon”.



Per Giacomo Zamagni, centrocampista classe 1998 di 1,71, il passaggio al Bellariva è un ritorno a casa. Qui è cresciuto per poi approdare ai settori giovanili di Rimini e poi Cesena e di salire dalla Promozione in Eccellenza con la Fya Riccione. Dopo un grave infortunio eccolo al Miramare (Prima) di Denis Morolli, il tecnico attuale del Bellariva, quindi Stella, Bellariva di nuovo nella stagione del covid stoppata dopo appena tre giornate. Infine lo Spontricciolo (Promozione).



“Dopo appena quattro giornate mi sono rotto i legamenti anche del ginocchio destro – racconta – mi sono operato a dicembre e ora sono pronto per ricominciare. Nelle prime settimane mi allenerò con una certa cautela anche per recuperare una condizione fisica accettabile e mi metto a disposizione del mister. Il mio ruolo? Mediano e mezzala. Conosco quasi tutti i miei nuovi compagni oltre al tecnico Morolli: penso che dopo il bel campionato della stagione scorsa il Bellariva abbia le carte in regola per ben figurare e aspirare ai playoff”.



Queste due pedine fanno seguito ad altri quattro acquisti: i difensori Mattia Ancora e Nicolò Crescentini e gli attaccanti Alessandro Fabbri ed Elia Fabbri. Ora la società è concentrata nella ricerca di qualche under: un gruppo di fuoriquota comincerà ad allenarsi con la squadra il 17 agosto. Intanto è in arrivo un altro over: un difensore centrale di esperienza in categoria.

La Coppa inizierà il 4 settembre, il campionato l’11 settembre.



Il girone H a 16 squadre sarà così composto: ACCADEMIA MARIGNANESE, ASAR ACCADEMIA CALCIO, BAGNO DI ROMAGNA CALCIO, BELLARIVA VIRTUS, DELFINI RIMINI, FC RONCOFREDDO 2003, GATTEO FC, MONDAINO, MORCIANO CALCIO, PERTICARA, POLISPORTIVA SALA, RICCIONE FC , RUMAGNA, SAN LORENZO, SUPERGA 63, VILLAMARINA.