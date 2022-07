Rapper rivoluzionario, Marracash arriva a Cattolica

Eventi

Cattolica

| 09:45 - 29 Luglio 2022

Marracash (foto di Andrea Bianchera).

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, domani, sabato 30 luglio, farà tappa all'Arena della Regina di Cattolica uno dei tour più attesi degli ultimi 3 anni. Marracash porta finalmente live sui palchi indoor e outdoor più importanti d'Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, "PERSONA" e "NOI, LORO, GLI ALTRI".



Con quest'ultimo, l'artista ha vinto la Targa Tenco 2022 per la categoria miglior disco in assoluto, una vittoria che rappresenta un tassello importante nella storia del rap italiano e nella carriera di Marracash: una rivoluzione musicale che il King del Rap stava già portando avanti anche con il precedente lavoro in studio, "PERSONA", e che è stata certificata dall'ottenimento di uno dei più importanti premi musicali in Italia.



Si chiama "PERSONE TOUR", quello organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani - con ben 6 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e 3 live al Palazzo dello Sport di Roma -, 1 grande concerto nella maestosa Arena di Verona e 14 date outdoor nelle più grandi rassegne estive. Sono già 11 gli appuntamenti sold out.