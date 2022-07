Tutto pronto al Grand Hotel per la terza edizione de "La Terrazza della Dolce Vita"

Eventi

Rimini

| 09:36 - 29 Luglio 2022

Paola Batani e Simona Ventura.

Non solo turismo, ma anche cultura, agenda verde e politica: questi alcuni dei temi protagonisti della terza edizione de "La Terrazza della Dolce Vita", che prende il via al Grand Hotel di Rimini sabato 30 luglio. Il salotto culturale curato da Simona Ventura e Giovanni Terzi porterà a Rimini alcuni dei migliori volti del giornalismo, della cultura, della società e della politica. Nelle prime tre serate sono previsti tanti ospiti: Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Caccamo, Maria Grazia Cucinotta, Alfonso Signorini.

Le interviste si svolgono nel giardino del Grand Hotel di Rimini, sono ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 18.15.

Ad aprire l'edizione 2022 saranno il giornalista televisivo Alessandro Cecchi Paone, il cantautore Giovanni Caccamo e Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan), che insieme a Simona Ventura daranno vita a un talk show sul futuro.

Fra gli altri sono attesi anche Maria Grazia Cucinotta (attrice protagonista accanto all'indimenticabile Massimo Troisi del film vincitore dell'Oscar "Il Postino"), ospite di domenica 31 luglio, assieme al direttore del settimanale "Chi" Alfonso Signorini e ad Antonio Fantin (nuotatore e campione olimpico paralimpico).

Oltre a loro, fra gli altri, saranno ospiti de "La Terrazza della Dolce Vita", in programma fino al 10 agosto, Al Bano, Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna), Enzo Decaro (attore e sceneggiatore), Cristiano Malgioglio (artista e cantante), Giulio Terzi di Sant'Agata (Ambasciatore), Paul Strauss (Senatore Washington DC)

Matteo Angioli (Segretario Global Commette), Maria Stella Gelmini (Ministro degli Affari Regionali), Giampiero Mughini (giornalista), Barbara De Rossi (attrice), Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna), Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo)

Paul Young (cantante), Marcello Veneziani (giornalista e scrittore), Alessandro Politi (giornalista), Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense), Saturnino (musicista e imprenditore), Shel Shapiro (cantante), Luigi Di Maio (Ministro degli Affari Esteri), Mario Lavezzi (compositore cantautore e produttore discografico).





"Sono particolarmente contenta di poter ospitare ancora una volta questo contenitore di intelligenze. Il turismo che punta alla bellezza e alla cultura è quello che piace a noi e il Grand Hotel di Rimini è lo scenario ideale per questo genere di interviste e di talk show. Ringrazio ancora una volta Simona Ventura e Giovanni Terzi, con loro tutti i soggetti coinvolti in questa edizione. Per noi è molto importante l'incontro con personaggi autorevoli della cultura, del giornalismo, della politica, della società. La Romagna, terra di accoglienza, è anche il luogo ideale dell'incontro e del dialogo", dice Paola Batani, titolare del gruppo Batani Select Hotels e proprietaria del Grand Hotel di Rimini.

Programma 2022

La Terrazza della Dolce Vita

30 LUGLIO Alessandro Cecchi Paone (giornalista e divulgatore scientifico)

Giovanni Caccamo (cantautore)

Pierguido Iezzi (CEO di Swanscan)

31 LUGLIO Alfonso Signorini (conduttore - giornalista e direttore di Chi)

Maria Grazia Cucinotta (attrice e produttrice cinematografica)

Antonio Fantin

(nuotatore e campione olimpico paralimpico)

1 AGOSTO Al Bano (cantante) Edoardo Bennato (cantautore)

Luigi Contu (giornalista e scrittore direttore agenzia ANSA)

Interverrà Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia-Romagna)

2 AGOSTO Enzo Decaro (attore e sceneggiatore)

Ludovico di Meo (giornalista e direttore San Marino RTV)

Jasmine Rotolo (cantante)

3 AGOSTO Cristiano Malgioglio (artista e cantante)

4 AGOSTO Giulio Terzi di Sant'Agata (Ambasciatore)

Paul Strauss (Senatore Washington DC)

Matteo Angioli (Segretario Global Commette)

5 AGOSTO Maria Stella Gelmini (Ministro degli Affari Regionali)

Giampiero Mughini (giornalista)

Barbara De Rossi (attrice)

Interverrà Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna)

6 AGOSTO Massimo Garavaglia (Ministro del Turismo)

Paul Young (cantante)

7 AGOSTO Marcello Veneziani (giornalista e scrittore)

Interverrà Andrea Corsini (Assessore Regione Emilia-Romagna)

8 AGOSTO Simona Ventura (conduttrice produttrice) Alessandro Politi (giornalista)

Elisabetta Aldrovandi (avvocato garante delle vittime)

Interverrà il gruppo musicale OP3

9 AGOSTO Kerry Kennedy (scrittrice e attivista statunitense)

Saturnino (musicista e imprenditore)

Shel Shapiro (cantante)

10 AGOSTO Luigi Di Maio (Ministro degli Affari Esteri)

Mario Lavezzi (compositore cantautore e produttore discografico)