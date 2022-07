Incidente tra due mezzi alla rotonda del baseball, furgone si ribalta

Cronaca

Rimini

| 09:24 - 29 Luglio 2022

Il luogo dell'incidente.

Il tamponamento tra un furgone e due auto questa mattina (venerdì 29 luglio) ha mandato in tilt la Statale 16, all'altezza dello stadio del Baseball nella rotatoria con la via via Emilia. Nell’impatto – erano da poco passate le 7 – il furgone si è ribaltato su un fianco. Si sono occupati dei rilievi gli agenti della polizia stradale che hanno poi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non ci sono stati per fortuna feriti gravi ma il traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione ha subito forti rallentamenti.