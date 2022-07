Accoltellò compagno in classe, nessuno sconto su 15enne

Attualità

Rimini

| 07:03 - 29 Luglio 2022

Nessuna attenuante per il 15enne responsabile di tale violenza, che il 9 febbraio accoltellò improvvisamente un compagno di classe all'altezza del fegato durante una lezione nel laboratorio dell'Istituto Tecnico "Alberti" di Rimini. Dietro l'accoltellamento ci sarebbe una reazione a ripetuti episodi di bullismo. In settimana il giudice del tribunale minorile di Bologna ha esaminato il caso e disposto per l'accoltellatore il giudizio immediato senza concedergli alcuna giustificazione.La Procura dei Minori, infatti, nei suoi confronti ha ipotizzato il reato più grave: lesioni personali aggravate. Il ragazzino che, se ritenuto colpevole, rischia una pesante condanna.