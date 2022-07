Basket, Europei Div.C: partenza da incubo, San Marino crolla con Monaco (58-105)

Sport

Repubblica San Marino

| 01:46 - 29 Luglio 2022

Per Guida 14 punti (foto Fiba).





EUROPEI U18 DIV. C – RESOCONTO QUINTA GIORNATA



RISULTATI GIOVEDÌ 28/7 E CLASSIFICHE

Gruppo A: Andorra – Albania 47-48 (Martinez 15; Zotaj 15), San Marino – Monaco 58-105 (Renzi 23; N’Gombo 26)

Classifica: Monaco 4-0, Albania 3-1, Andorra 2-2, Malta 1-3, San Marino 0-4.

Gruppo B: Moldova – Azerbaijan 66-75 (Lavric 27; Boyd Anderson III 31), Armenia – Lussemburgo 59-78 (Melikyan 19; Koerfer 16).

Classifica: Azerbaijan 4-0, Lussemburgo 3-1, Moldova 2-2, Armenia 1-3, Gibilterra 0-4.



VENERDÌ 29/7 RIPOSO



PROGRAMMA SABATO 30/7

5°-8° posto ore 12.30 Andorra – Armenia

5°-8° posto ore 14.45 Moldova – Malta

1°-4° posto ore 17 Monaco – Lussemburgo

1°-4° posto ore 19.15 Azerbaijan – Albania



SAN MARINO KO CON MONACO, LA CRONACA



E' un primo quarto da 4-35 a segnare i destini della partita con la corazzata Monaco. San Marino entra in campo con troppo timore reverenziale e resta inerme di fronte alle giocate di altissimo livello del trio Zerbib – Moncada – N’Gombo. Nel secondo periodo i titani reagiscono, Renzi e Guida trovano spesso e volentieri la via del canestro e la squadra prende fiducia. Gli avversari rimangono inavvicinabili per forza, atletismo e talento, ma da questo punto in avanti si gioca un’altra partita, fatta di determinazione e grinta. All’intervallo è 21-61, mentre nel terzo quarto San Marino splende e gioca uno dei migliori sprazzi di questo Europeo. In quei dieci minuti i ragazzi di coach Rossini segnano 25 punti e ne subiscono 17, con buonissime cose ancora da parte di Renzi e Guida, oltre che da Lettoli. Il divario resta ampiamente favorevole ai monegaschi, ma il secondo tempo di San Marino è del tutto onorevole. Finisce 58-105, ora per San Marino rimane la sfida 9°-10° posto da giocarsi domenica alle 11.



Il tabellino



SAN MARINO – MONACO 58-105



SAN MARINO: Renzi 23 (4/14, 3/10), Marcattili (0/2, 0/1), Venturini 1 (0/1), Lettoli 9 (1/5, 2/9), Cecchetti 2 (0/1), Guida 14 (4/6, 2/5), Carattoni 2 (1/3), Ricciotti (0/2 da tre), Lonfernini (0/1), Guiducci 7 (1/1, 1/4), Zafferani (0/1), Tassinari. All.: Rossini.

MONACO: Zerbib 21 (6/7, 2/9), Moncada 16 (2/7, 3/8), Lucas 6 (3/4), Falciani 6 (2/2 da tre), Berti (0/2 da tre), Verrando 11 (1/4, 3/4), Abdou 6 (2/5, 0/1), Gaillet 6 (1/2, 1/1), Diop 3 (0/1), N’Gombo 26 (9/14, 1/1), Eusebi 4 (2/6). All.: Boscher.

Parziali: 4-35, 21-61, 46-78, 58-105.

Rimbalzi: San Marino 38 (Zafferani 6), Monaco 56 (N’Gombo 15).

Assist: San Marino 14 (Guida 6), Monaco 34 (Moncada 8).