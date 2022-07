Cronaca

Rimini

| 18:37 - 28 Luglio 2022

Sottopasso via Martinelli, Miramare di Rimini.

Ancora un mezzo incastrato nel sottopasso lungo via Martinelli, a Miramare di Rimini, non distante dal lungomare. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi (28 luglio) intorno alle 16, in direzione mare-monte. Il conducente di un camioncino, non ha calcolato bene la misura ed è entrato nel sotto passo, come già accaduto altre volte, danneggiando il cassone. Il conducente ha subito un notevole contraccolpo, ma non ha riportato danni. Sul posto il soccorso stradale.