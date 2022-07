Meteo: qualche rovescio nell'entroterra, poi sole e un po' di tregua dal caldo africano

Attualità

Rimini

| 18:04 - 28 Luglio 2022

Miramare (foto Stiv Gentili).





Allerta meteo gialla in regione, ma venerdì (29 luglio) in provincia di Rimini è più che altro atteso qualche rovescio nel pomeriggio, più sull'entroterra, mentre la serata sarà in prevalenza stabile.

Sabato (30 luglio) sarà una giornata ventilata con temperature gradevoli: domenica (31 luglio) sole e clima tipicamente estivo.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 28\07\2022 ore 17:15



Venerdì 29 luglio



Avvisi: allerta gialla per temporali.

Stato del cielo: sereno al mattino, con primi annuvolamenti a ridosso dei rilievi. Poco nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio, poco nuvoloso la sera.

Precipitazioni: assenti al mattino. Rovesci sparsi, localmente a carattere di temporale, nelle ore pomeridiane su entroterra e collina riminese: meno probabile il coinvolgimento della costa. Serata stabile.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +23°C e massime comprese tra +28°C e +32°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest in rotazione ad Est/Sud-Est nel pomeriggio. Rinforzo della ventilazione da Nord-Ovest nel corso della serata.

Mare: quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: medio-alta.



Sabato 30 luglio



Stato del cielo: poco nuvoloso o nuvoloso al mattino e nella prima parte del pomeriggio, ampie schiarite nel resto della giornata.

Precipitazioni: a carattere di rovescio tra tardo mattino e primo pomeriggio nell’entroterra, perlopiù asciutto in prossimità della costa. Stabile ovunque tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +23°C e massime comprese tra +25°C e +30°C.

Venti: deboli-moderati da Nord-Ovest tra notte e mattino, in rotazione ad Est nel pomeriggio-sera.

Mare: mosso al mattino, poco mosso nel pomeriggio-sera.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 31 luglio



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +21°C e massime comprese tra +26°C e +31°C.

Venti: deboli da Est/Sud-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: la nuova settimana inizierà in compagnia della rimonta dell’Alta Pressione. Condizioni meteo stabili e temperature in lenta ascesa, pur senza eccessi: massime non oltre +34°C almeno fino a mercoledì e minime gradevoli.

Qui le previsioni dettagliate per Rimini